بالصور.. استعدادات ” أمانة عسير ” لمواجهة الأمطار

محمد بن طحيطح (صدى):

واصلت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، استعداداتها لموسم الأمطار هذا العام، مؤكدة أنه تم تكليف فريق عمل ميداني مجهز بالمعدات والآليات في تأهب للتدخل وقت الحاجة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر” : ” تواصل أمانة منطقة عسير أستعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام مسخرة جميع الإمكانات الآلية والبشرية ورفع درجة الأستعداد بمستويات عالية ، فيما تم تكليف فريق عمل ميداني مجهز بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة و رصد تجمعات “.