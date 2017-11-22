البطاقات الصفراء تمنع 6 نجوم عن الدوري غداً
تشهد الجولة الحادية عشرة للدوري السعودي للمحترفين 2017-2018 والمنطلقة غداً الخميس والمستمرة حتى السبت المقبل غياب 6 لاعبين عن المشاركة مع أنديتهم، بداعي الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء في رصيدهم، خلال المواجهات السابقة.
وجاءت أسماء الغائبين كما يلي:.
الأهلي: وليد باخشوين.
النصر: خالد الغامدي.
الباطن: ماجد كنبة.
التعاون: ريان الموسى.
الرائد: عبدالله الشامخ.
الفيصلي: محمد أبو سبعان
يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، في حين يقع الهلال ” حامل اللقب ” في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ولا يزال للزعيم مباراتان مؤجلتان.
اترك تعليقاً