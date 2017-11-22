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البطاقات الصفراء تمنع 6 نجوم عن الدوري غداً

البطاقات الصفراء تمنع 6 نجوم عن الدوري غداً
نواف السالم(صدى):

تشهد الجولة الحادية عشرة للدوري السعودي للمحترفين 2017-2018 والمنطلقة غداً الخميس والمستمرة حتى السبت المقبل غياب 6 لاعبين عن المشاركة مع أنديتهم، بداعي الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء في رصيدهم، خلال المواجهات السابقة.

وجاءت أسماء الغائبين كما يلي:.

الأهلي: وليد باخشوين.
النصر: خالد الغامدي.
الباطن: ماجد كنبة.
التعاون: ريان الموسى.
الرائد: عبدالله الشامخ.
الفيصلي: محمد أبو سبعان

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، في حين يقع الهلال ” حامل اللقب ” في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ولا يزال للزعيم مباراتان مؤجلتان.


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