ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية بتعليم الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف، محمد بن عامر النفيعي أن الإدارة بدأت في عملية ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية ” بنين – بنات ” للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1438 / 1439 هـ ، وتسليمها للمكاتب الخارجية (الخرمة، ورنية، وتربة، والمويه، وعشيرة وحداد، وميسان ، جنوب شرق )، فيما ستبدأ عملية التوزيع للمدارس في المكاتب الداخلية للبنين والبنات ” الشرق، الغرب، الحوية، الجنوب ” الأسبوع المقبل.

وأضاف النفيعي أن ذلك يأتي حرصًا من الإدارة على وصول المقررات الدراسية للمدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول ووفق خطة زمنية محددة .

وأكدَ أنه منذ اكتمال وصول المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى مستودعات الإدارة تم البدء في عملية الترحيل مباشرةً لمكاتب التعليم الخارجية للبنين والبنات لتوزيعها على المدارس مباشرةً ، فيما سيتم لاحقًا ترحيل المقررات الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية فور وصولها إلى مستودعات الإدارة.