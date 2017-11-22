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مقتل 23 وإصابة 60 في تفجير شاحنة ملغومة جنوبي كركوك بالعراق

مقتل 23 وإصابة 60 في تفجير شاحنة ملغومة جنوبي كركوك بالعراق
بغداد(صدى):

قتل 23 شخصاً على الأقل، وأصيب 60 آخرون، عندما فجر انتحاري شاحنة ملغومة قرب سوق مزدحمة في بلدة طوزخورماتو جنوبي مدينة كركوك النفطية بالعراق.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن “ انفجاراً ضخماً وقع في سوق للخضراوات في طوزخورماتو ”.

وقالت الشرطة والمصادر الطبية، إن “ معظم الضحايا مدنيون ”.

ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى لأن الكثير من المصابين في حالة خطيرة.ووقع الانفجار في منطقة تسكنها أغلبية من التركمان الشيعة.

ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.


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