” التحالف ” يستجيب للصليب الأحمر للسماح بإخلاء 5 أشخاص من موظفيها لاعتبارات إنسانية

فهمي محمد(صدى):

أفاد مصدر رسمي بقيادة التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” بأن قيادة التحالف وحرصا منها على تسهيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة بالداخل اليمني، فقد استجابت قيادة التحالف اليوم لطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح بإخلاء خمسة أشخاص من موظفيها ( الأولى سيدة برازيلية، الثاني هندي الجنسية، الثالث يحمل الجنسية الكندية والرابع يحمل الجنسية الأفغانية أما خامسهم فيحمل الجنسية السورية ) لاعتبارات إنسانية طبية تتطلب مغادرتهم اليمن، وقد أصدر التحالف التصاريح اللازمة لنقلهم من مطار ” صنعاء ” .

وأوضح المصدر أن الطائرة التي تقلهم قد غادرت مطار صنعاء هذا اليوم.