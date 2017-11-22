غضب مواطني المملكة من تصريحات وزير الخارجية الألماني

عادل الحربي(صدى):

أعرب مواطنو السعودية اليوم عن استيائهم من تصريح وزير الخارجية الألماني ضد المملكة ، من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وجاءت التغريدات ،منصبة حول انتقاده، فمنهم من وصفه بالاختيار الخاطيء لكل منصب شغله، واخر نوه عن عدم قيمة السياسة الخارجية الألمانية.

يذكر أن تصريح وزير الخارجية يدور حول انتقادات للمملكة على خلفية قضية استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.