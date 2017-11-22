غضب مواطني المملكة من تصريحات وزير الخارجية الألماني
أعرب مواطنو السعودية اليوم عن استيائهم من تصريح وزير الخارجية الألماني ضد المملكة ، من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت التغريدات ،منصبة حول انتقاده، فمنهم من وصفه بالاختيار الخاطيء لكل منصب شغله، واخر نوه عن عدم قيمة السياسة الخارجية الألمانية.
يذكر أن تصريح وزير الخارجية يدور حول انتقادات للمملكة على خلفية قضية استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2006 ] نشر منذ 3 ساعات
مصيرك تعتذر ياقذر …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38460 ] نشر منذ 3 ساعات
عامل هيصه وزنبليطه مع وزير خارجية قطر وقبض المقسوم ,,
,, من بعدها خرج بتصريحاته ضد المملكه , ثمناً لما قبضه من ابن شريفه ,,
,, ولكن مابني على باطل فهو باطل ، ستنكشف امورهم وتخرب الصحبه بينهم وكل واحد يكشف اوراق الآخر ,,
,, إن غداً لناظره قريب ,,