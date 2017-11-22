بالصور.. بلدية طريف تعقد اجتماع تنسيقي للاستعداد لموسم الأمطار

سعيد العجل(صدى):

عقد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي هذا اليوم في إدارة الخدمات اجتماع تنسيقي مع فرقة الطوارئ لوضع خطة عمل لموسم الأمطار والقيام بوجه السرعة والمبادرة إلى البدء بالإجراءات اللازمة والاحترازية.

كما تم الاجتماع بالمهندسين ومراقبي المواقع والمنسقين في الخطة وإطلاعهم على المهام المطلوبة من كل مراقب وضرورة الالتزام الكامل خلال فترة هطول الأمطار بالمهام الموكلة إليهم إضافة إلى تكليف المقاولين بإنهاء ومتابعة المواقع التي ضمن مسؤليتهم والتنسيق قبل بداية موسم الامطار مع ادارة الخدامات وإدارة الشئون الفنية بالبلدية وفرقة الطوارئ كما تضمنت الخطة متابعة جميع مواقع التجمعات خلال فترة هطول الأمطار والأخذ بالاعتبار عدم التقيد بأوقات الدوام سواء في النهار أو المساء حيث إن مسؤولية المشرف سوف تكون في جميع ساعات اليوم بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت.

كما وجه سعادته بتنظيف المصائدىالمطريه وعبّارات (مجرى) السيول والتأكد من جاهزية المعدات بالبلدية اضافة الى التقيد بوسائل الأمن والسلامة للفرق العامله ومواقع تجمع المياه.

