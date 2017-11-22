بالصور.. ” مجمع الملك عبدالله ” ينظم فعالية اليوم العالمي للسكر

عطيه اليوسف(صدى):

وأكب مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة فعاليات اليوم العالمي للسكر الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، حيث نظم فعالية خاصة بهذا اليوم برعاية مدير عام الشؤون الصحية بجدة وبمشاركة المراكز الصحية التابعة للمجمع الطبي والإدارات والأقسام التوعوية والتثقيفية والطبية بالمجمع الطبي، وقد أفتتح المدير التنفيذي بمجمع الملك عبدالله الدكتور/حاتم العُمري برامج الفعالية في مبنى العيادات الخارجية بالمجمع بحضور مساعدة للخدمات الطبية الدكتور/ محمود أبورمش ومساعده للصحة العامة الدكتور/ أحمد العباسي وبحضور إستشاري أمراض الغدد الصماء وأمراض السكري للكبار بالمجمع الدكتور/ عبدالله كراوع تحت شعار “النساء ومرضى السكري حقوقنا للحصول على مستقبل صحي”.

وشملت الفعالية برامج منوعة شملت إجراء الفحوص الطبية الخاصة بمرضى السكري تضمنت فحص الهيموجلوبين السكر (السكر التراكمي) وكشف إعتلال الشبكية السكري وفحص سكر الحمل للنساء ونقص الجلوكوز في الدم وكذلك توعية وتثقيف المرضى ومرضى السكري حول سبل الوقاية من السكري وكيفية التعامل معه في حال الإصابة به والعناية بالقدمين وكيفية السيطرة على سكري الحمل للنساء وتعريفهم باساسيات الوقاية من تقرحات القدم السكرية والأعراض المصاحبة لمرض السكري وقائمة الحقائق الغذائية وحقائق داء السكري وعوامل الخطر المسببة لمتلازمة اضطرابات الأيض بالإضافة إلى تقديم برامج ونصائح غذائية متخصصة للتمتع بأقدام صحية لمرضى السكري ونصائح لخسارة الوزن وممارسة الرياضة والحفاظ على التغذية السليمة وتزويدهم بالنظام الغذائي الصحي السليم حرصا و وقاية لهم من مضاعفات المرض.

ويشار إلى أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بمراكز الصحية التابعة له يتفاعل مع كل الأيام والمناسبات الاجتماعية المعتمدة عالميا ومحليا بشكل سنوي وببرامج مختلفة تأكيدا على دورة الفعال في تقديمة للخدمات الصحية والتثقيفية والقيام بتعزيز الوعي الصحي لكل مريض أو كل شخص معرض للإصابة مستقبلا للوصول بالجميع إلى بر الأمان وتحقيق النتائج المثالية بالتوعية والتثقيف الصحي.

وخلال إقامة الفعالية فقد تم توزيع الهدايا والمطويات والكتيبات والبورشورات التوعوية والتثقيفية عن مرض السكري للمرضى المصابين من المراجعين الوزوار بذلك مقدمين شكرهم لجميع العاملين على ما بذلوه من جهود لإقامة الفعالية والفعاليات المقامة سابقاً بالمجمع الطبي وبالمراكز الصحية التابعه له.