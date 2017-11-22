بالصور.. اختتام بطولة النخبة للرماية استعدادًا للآسيوية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت بطولة النخبة لرماية لأسلحة ضغط الهواء على مستوى المملكة للبندقية والمسدس، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرماية الاستاذ/ خالد بن عبدالله العتيبي والمدير التنفيذي العقيد مهندس سعيد القرني، وذلك على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض، بمشاركة 21 راميا.

وشهدت البطولة مشاركة جميع رماة المنتخب السعودي حيث تأتي هذه البطولة استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية لأسلحة ضغط الهواء والتي ستقام في اليابان في مدينه طوكيو بداية شهر ديسمبر المقبل

حيث حصل الرقيب مسفر عبود القثامي من القوات الجوية على المركز الأول في منافسات البندقية وحل ثانياً و رقيب مبارك مسفر الدوسري من القوات الجوية وحل الرقيب اول حسين غويلي الحربي من القوات البرية في المركز الثالث.

وفي منافسات المسدس حقق المركز الأول الرقيب سفر محمد الدوسري من القوات البرية وفي المركز الثاني الرقيب اول محمد مانع العمري من القوات البرية وجاء في المركز الثالث العريف عطالله نداء العنزي من حرس الحدود .

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد السعودي للرماية الاستاذ خالد بن عبدالله العتيبي بمستوى الرماة في البطولة وماشهدته من تنافس قوي، مشيراً إلى أن التركيز الأهم كان الاعداد للبطولة الاسيوية المقامة في اليابان.

وأوضح أن البطولة تهدف إلى الوقوف على استعداد رماة المنتخب السعودي بما يحقق ارتفاع المستوى المهارى للرماة وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية.

