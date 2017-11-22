أحلم فلا أحد يستطيع إيقافك

أحلم ياصديقي فالحُلم هو الشيء الوحيد الذي تستطيع صنعه بنفسك, فأنت فيه المخرج والممثل وكذلك أنت محور القصة.

أحلم فلا أحد يستطيع منعك ولا يوجد من يستطيع إيقافك .

أحلم حتى أخر أنفاسك .

أحلم بكل ماتريد وبقدر المستطاع فلك الحرية المطلقة , فالحلم ليس مستحيلاً أبداً وهو ملكٌ للجميع .

لا تنتظر الفُرص إلى أن تأتي إليك ولاتقف في مكانك مترقباً اللحظة الكبرى التي تتحول بفضلها إلى إنساناً أخر , أسعى أنت لها وأذهب إليها ولا تنسى ذلك المفتاح الذي في جيبك, مفتاحُك الخاص الذي تستطيع بفضله فتح جميع الأبواب حتى تلك الأبواب التي صَدِئت وأُغلِقَت بإحكام .

كُن مؤمناً إيماناً صادقاً نابعاً من داخلك بأنك سوف تصل إلى حُلمك ولو بعد حين ، وأنه من حقك بأن يكن لك جانباً خاصٌ بك بقُرب تلك النجوم التي تلمع في السماء .

لا أعتقد أنه يوجد إنسان على هذه الأرض لايُريد النجاح والوصول إلى حلمه فجمعينا نطمح إلى تحقيق أحلامنا وجمعينا نسعى إلى النجاح, لأن الحُلم من أكبر النعم التي يُرزق بها المرء , والأجمل من ذلك هي نِعمة المثابرة والإصرار التي تقودنا بالنهاية إلى مُرادنا وغايتُنا.

قيل عن الإنسان الحالِم بأنه لا يستطيع مُطلقاً أن يتوقف عن الحُلم…الحُلم غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء الجسد, وعلى الرغم من أن الأحلام في بعض الأحيان قد تُخيب أمالُنا إلا أن هذا الأمر لا يعني أبداً أن نتخلى عنها, فلن تُشبع أرواحنا ولن تتغذى إلا بها.

أستمع إلي لاترضخ أبداً إلى أولئك الذين لا يملكون أحلاماً ولا يُريدون سوى كسرك وإحباطك, فمثل هؤلاء لن يتجرئو أبداً إلى الإقتراب منك عندما يرون نجاحك سيتنحون جانباً مكتفين فقط بالذهول مما وصلت إليه. كُن أنت ذلك الرسام الذي استطاع رسم لوحة واحدة فقط وهي لوحة حياته وإنجازاته فلن يستطيع رسمها غيره.

(عامل النظافة وبواب المدرسة غابي سنيور عندما بلغ 39 عاماً قرر العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد فأصبح يأتي إلى المدرسة كل صباح كبواب وطالب في آن واحد وأستطاع بذلك النجاح والإلتحاق بالجامعة والحصول على البكالوريوس ليصبح معلماً بذات المدرسة التي كان يعمل بها خادماً وبعد 28 عام حصل على الماجستير ليصبح مدير المدرسة, يقول غابي (لا تدع الوضع الخاص بك يحدد لك حياتك ليس المهم كيف بدأت ولكن كيف تنتهي)

عزيزي القارىء قصص النجاح لا تُعد ولا تُحصى والمهلمون موجودون في كل مكان ولكنك وبكل تأكيد تملك حلمك الخاص بك وإلهامك الذي سوف يدفع غيرك للنجاح حتى وإن لم تكن تدرك ذلك .

ملاحظة: أُقتُبِسَت القصة من كتاب مُلهمون للكاتب صالح بن محمد الخزيم.