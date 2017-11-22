الاضطرابات الاقتصادية تتسبب في وجود 71.1 مليون عاطل

عادل الحربي(صدى):

تهدد الاضطرابات الاقتصادية توظيف الشباب خلال عام 2018، حيث من المتوقع ارتفاع العدد بمقدار 200 ألف عاطل خلال عام 2018 ليصل إلى نحو 71.1 مليون عاطل.

وذكرت منظمة العمل الدولية، أن النمو الاقتصادي بشكل عام ما زال منفصلا عن نمو الوظائف، محذرة بازدياد معدل البطالة خلال العام الحالي إلى 1.13 في المائة، بحسب ” الألمانية “.

ولفتت منظمة العمل الدولية إلى أن توظيف الشباب مشكلة ليس فقط من حيث توفير فرص العمل لهم ولكن أيضا من حيث جودة الوظيفة وفرص العمل المناسبة للشباب.