بالصور.. مهرجان الطفل العالمي العاشر يودع زواره

سعيد العجل(صدى):

ودع مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته العاشرة مساء أمس الثلاثاء زواره من الأطفال وأسرهم وذلك في حفل كبير حضره المشرف العام على الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان، وهو المهرجان الذي أقيم تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد بمركز الملك فهد الثقافي واستمر على مدى ثلاثة أيام.

وشمل حفل الختام الذي حضره ممثلي الجهات الحكومية والسفارات المشاركة في المهرجان بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة المهرجان خلال عشر سنوات، وأبرز الداعمين له، بعدها قدم عدد من الأطفال أوبريتا بعنوان ” زوار من الفضاء ” ، والذي يتحدث عن مشاركة أطفال من الفضاء وتحديدا من ” كوكب المريخ ” لأطفال الأرض بيومهم العالمي الذي يوافق الـ20 من نوفمبر كل عام، وقام بتأليفه سعد الثنيان وأخرجه فهد الحوشاني، بعدها كرم الدكتور الحجيلان المدارس الفائزة في المسابقات التي نظمها المهرجان، وكرم الطفلة شذا الطويرقي بطلة تحدي القراءة العربي الذي أقيم بمدينة دبي مؤخرا، وقدمت لها الخطوط السعودية 3 تذاكر دولية تكريما لها على هذا الانجاز، كما احتفى المهرجان بأطفال أسر شهداء الواجب وأبطال الحد الجنوبي.

بعد ذلك قدمت السفارات العربية والأجنبية المشاركة لوحات استعراضية تعكس ثقافة بلادهم الشعبية، وفي نهاية الحفل تم التقاط صورة تذكارية للمكرمين والمشاركين.

وكانت فعاليات المهرجان استمرت من خلال الأركان المشاركة والتي حرصت على تقديم كل ما هو مفيد للطفل وما يسهم في إكسابه مع أسرته عدداً من المهارات الإبداعية والفنية والأدبية وبث ثقافة المعرفة التجريبية والتحفيز لديهم.

