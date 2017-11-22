زوج يقتل زوجته حرقا بعد رؤيتها مع شخص آخر

عمان(صدى):

أقدم رجل أردني على قتل زوجته واضرام النار بها في غابات برقش في محافظة اربد الأردنية ، واخبر الاجهزة الامنية عن اختفائها حيث عثر عليها بعد شهر وهي متفحمة.

وفي تفاصيل الجريمة البشعة فإن المتهم اجرى اتصالا مع اهل زوجته المغدورة وسألهم فيما اذا كانت المغدورة حضرت لمنزلهم فأخبروه انها لم تحضر اليهم فأبلغهم انها غادرت المنزل واختفت وبدأ يبحث عنها برفقة اهلها وبعد اربعة ايام على اختفائها ابلغ الاجهزة الامنية.

وبعد شهر عثرت الاجهزة الامنية على جثة سيدة متفحمة في غابات برقش في اربد وبتشريح الجثة تبين انها تعود للمغدورة وانها تعرضت للخنق ثم للحرق وبالتحقيق مع المتهم بصفته زوجها اعترف المتهم بجريمته.

وادعى في اعترافاته ان زوجته عادة تخرج وتغيب عن المنزل وانه غادر برفقتها الى السعودية قبل الجريمة بعامين ولدى عودتهم للأردن بأيام غادرت المنزل وراوده الشك انها في منزل عمتها فذهب الى هناك وشاهدها تخرج من منزل عمتها برفقة شخص فأخذ يراقبها حيث ذهبت معه الى غابات برقش.

وانه استشاط غضبا عندما رآها مع شخص في الغابات وانه قام على الفور بخنقها بالشال التي كانت ترتديه ثم سكب عليها البنزين واشعل بجثتها النار وتركها حتى تفحمت الجثة.