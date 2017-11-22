النوفل يكشف أسباب رفضه عضوية مجلس إدارة الشباب

نواف السالم(صدى):

اعتذر الإعلامي طارق النوفل، عن عضوية مجلس إدارة نادي الشباب، ضمن مجلس أحمد العقيل المقرر أن يتولى المهمة رسمياً، خلفاً لطلال آل الشيخ.

وأوضح النوفل إنه تقدم باعتذار رسمي، وذلك لظرف العمل الجديد والذي يتعارض مع العضوية، مؤكداً أنه سيكون أول الداعمين للإدارة الشبابية بقيادة أحمد العقيل.

ويعقد نادي الشباب، اليوم الأربعاء، الجمعيةَ العمومية غير العادية، بعدما وافقت الهيئة العامة للرياضة، لانتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد خلفاً لطلال آل الشيخ.

وانحصرت قائمة المرشحين على رئاسة مجلس إدارة نادي الشباب على أحمد العقيل وحيداً حتى الآن، مما يؤكد توليه المهمة رسمياً اليوم الأربعاء بالتزكية.

ويضم مجلس العقيل في عضويته كلاً من، ناصر السبيعي، وخالد آل ثنيان، وتركي الفرج، وعامر القريني، وطارق اليوسف، وعبد الملك الثميري، وطارق النوفل (اعتذر) ، وأحمد البريكي.

يذكر أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، حل مجلس إدارة النادي برئاسة عبد الله القريني، وتم تكليف طلال آل الشيخ بالمهمة ولكنه اعتذر عن الاستمرار بسبب ما يمر به الليوث من أزمات.