أبل تطور سيارات ذاتية القيادة لتصبح أكثر ذكاءً

واشنطن(صدى):

تعكف شركة آبل على تحسين قدرة السيارات الذاتية القيادة لتصبح أكثر ذكاء ويصبح لديها القدرة على تحديد موقع راكبي الدراجات والمشاة باستخدام أجهزة استشعار أقل.

والورقة البحثية التي أعدها يين شو وأونسيل توزيل، وقدمت يوم 17 نوفمبر لنشرة أركايف الإلكترونية المستقلة، مهمة نظرا لأنه كان ينظر إلى اشتهار آبل بالسرية التي تحيط بها منتجاتها المستقبلية على أنها عائق بين الباحثين في مجال الذكاء الصناعي والآلات الذكية.

واقترح العالمان أسلوبا جديدا للبرمجة يعرف باسم (فوكسيلنت) لمساعدة الكمبيوتر على تحديد الأجسام الثلاثية الأبعاد. ورفضت آبل التعليق. والأكاديميون معتادون على تبادل أعمالهم مع أقرانهم في الهيئات الأخرى. ورضوخا لهذه الآلية، أصدرت آبل في يوليو الماضي (آبل ماشين ليرنينج جورنال) وهي مجلة معنية بالآلات الذكية لباحثي الشركة. ونادرا ما تظهر أعمالهم خارج هذه المجلة، التي لم تنشر إلى الآن أي بحث عن السيارات الذاتية القيادة.