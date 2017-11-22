” الجبير ” يستقبل ” دي ميستورا ” لبحث الأزمة السورية

نايف السالم(صدى):

استقبل عادل الجبير وزير الخارجية، منذ قليل، المبعوث الأممي إلى سوري ستيفان دي ميستورا؛ لبحث مستجدات الأزمة السورية وسبل إيجاد حلول سياسية تحقق تطلعات الشعب السوري.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

وكان ” الجبير ” قد صرح خلال كلمته في اجتماع فصائل المعارضة بالرياض، اليوم الأربعاء، بأن أن المملكة ستقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق كما كانت دوماً لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل.