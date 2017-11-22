إزالة 3 مزارع مخالفة بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

نفذت لجنة المزارع بالادارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، عدد من الجولات الميدانية على المزارع بشمال مكة المكرمة وفي منطقة النوريه، وذلك في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة سلامة هذه المواقع وإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وأوضح الاستاذ احمد الصغير رئيس لجنة المزارع بالادارة العامة لصحة البيئة إن اللجنة ضبط عدد من المزارع المخالفة التى تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات والخضروات في عدد من القرى، حيث ازالت اللجنة (3) مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من (2500) متر مربع، بعد قيام الفرق الميدانية بجولات على المنطقة، حيث رصدت خلالها عددا من المخالفات في تلك المزارع وتبين بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها بمختبرات صحة البيئة عدم صلاحيتها للاستخدام ، وتم على الفور رفع تقرير للجهات المسؤلة وصدر التوجيه بإزالة تلك المزارع كونها تشكل خطرا على الصحة العامة.

وقال صغير إن المزارع المزالة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات، وقد نفذت العملية بمشاركة عدد من الجهات الامنية وفرق الامانة.

من جهته لفت مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الاستاذ منصور بن سعيد بالبيد الى قيام فرق الامانة بجولات رقابية مستمره ومشددة من خلال هذه اللجان المتخصصه وذلك للتأكد من إلتزام الجميع بالأنظمة وإستيفاء كافة الإشتراطات الصحية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي.