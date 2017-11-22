فيديو| الآثار المصرية تكشف حقيقة العثور على ” أبو الهول الثاني “

القاهرة(صدى):

أكد وزير الآثار المصري خالد العناني أن ما تم تداوله مؤخرًا عن وجود ” أبو هول ” جديد أسفل الأهرامات، وهو ما عُرف إعلاميًّا بـ ” أبو الهول الثاني ” لا أساس له من الصحة.

ووصف العناني في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” حضرة المواطن ” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على فضائية ” الحدث اليوم ” مساء الإثنين؛ الأمر بأنه يعكس نظريات قديمة، في حين أن علم الآثار المصرية حديث يرجع إلى عام 1822م حسب قوله.

وأضاف الوزير: ” لا شيء في هذا الشأن تحت الهرم. هذه نظرية قديمة تداولها باحثون، وهذا الأمر غير موجود أثريًّا حتى هذه اللحظة ” .

