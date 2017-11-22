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فيديو| الآثار المصرية تكشف حقيقة العثور على ” أبو الهول الثاني “

فيديو| الآثار المصرية تكشف حقيقة العثور على ” أبو الهول الثاني “
القاهرة(صدى):

أكد وزير الآثار المصري خالد العناني أن ما تم تداوله مؤخرًا عن وجود ” أبو هول ” جديد أسفل الأهرامات، وهو ما عُرف إعلاميًّا بـ ” أبو الهول الثاني ” لا أساس له من الصحة.
ووصف العناني في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” حضرة المواطن ” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على فضائية ” الحدث اليوم ” مساء الإثنين؛ الأمر بأنه يعكس نظريات قديمة، في حين أن علم الآثار المصرية حديث يرجع إلى عام 1822م حسب قوله.
وأضاف الوزير: ” لا شيء في هذا الشأن تحت الهرم. هذه نظرية قديمة تداولها باحثون، وهذا الأمر غير موجود أثريًّا حتى هذه اللحظة ” .


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