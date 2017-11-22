مزراع يستعين بالموسيقى لإنقاذ محصوله من فيروس مدمر
استعان مزارع فرنسي يٌدعى جيل جوسان ، بالموسيقى في علاج محصول حقله من نبات ” الكوسة ” ، والذي تعرض لفيروس ” الموزايك ” الذي كاد يدمر محصوله .
وقالت وسائل إعلام فرنسية ، أن المزارع أعتمد على نظرية عالم الموسيقى جويل سترنهايمر، الحاصل على شهادة العلوم من جامعة ليون الفرنسية، والذي كان يعتقد أن النباتات ممكن معالجتها بواسطة الموسيقى التي تؤثر فى الأحماض الدهنية أثناء تكوين البروتين المعروف باسم ” الجينوديكس ” (وهو علاج لتحضير أو تنشيط البروتينات باستخدام الموسيقى) والذي تنشطه صوت الموسيقى ويحارب بعض الأمراض والآفات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38460 ] نشر منذ 4 ساعات
هكذا يصور ويوحي له الشيطان ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21924 ] نشر منذ 3 ساعات
كذاب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22946 ] نشر منذ 2 ساعتين
جرب صوت ابونورة
يمكن ينتج المحصول قبل موعده🤗🤗🤗