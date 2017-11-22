مزراع يستعين بالموسيقى لإنقاذ محصوله من فيروس مدمر

باريس(صدى):

استعان مزارع فرنسي يٌدعى جيل جوسان ، بالموسيقى في علاج محصول حقله من نبات ” الكوسة ” ، والذي تعرض لفيروس ” الموزايك ” الذي كاد يدمر محصوله .

وقالت وسائل إعلام فرنسية ، أن المزارع أعتمد على نظرية عالم الموسيقى جويل سترنهايمر، الحاصل على شهادة العلوم من جامعة ليون الفرنسية، والذي كان يعتقد أن النباتات ممكن معالجتها بواسطة الموسيقى التي تؤثر فى الأحماض الدهنية أثناء تكوين البروتين المعروف باسم ” الجينوديكس ” (وهو علاج لتحضير أو تنشيط البروتينات باستخدام الموسيقى) والذي تنشطه صوت الموسيقى ويحارب بعض الأمراض والآفات.