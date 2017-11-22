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سمو ولي العهد يتصدر تصويت ” التايم ” لشخصية العام

سمو ولي العهد يتصدر تصويت ” التايم ” لشخصية العام
عادل الحربي(صدى):

تصدر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائمة استفتاء مجلة ” التايم ” الأمريكية عن الشخصية الأكثر تأثيرا في العام , الذي أعلنته المجلة منذ يومين, وحصل على نسبة أصوات 57 %؛ ليكون بذلك في المركز الأول حتى الآن على أن ينتهي تصويت القراء في 3 ديسمبر القادم ويتم الإعلان عن الفائز في يوم 6 من الشهر ذاته.

وشملت القائمة 33 شخصية من بينهم زعماء دول ومشاهير وشخصيات سياسية ومنهم : الرئيس الروسي فلاديمير بوتين , ورئيس كوريا الشمالية كيم يونغ أون , والرئيس الأمريكي دونالد ترامب , والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل , والرئيس الصيني شي جين بينج , وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا ، وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي , وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث كان العربي الوحيد في القائمة.

يذكر أن الرئيس ترامب قد فاز باللقب في العام الماضي بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية , في حين فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العام قبل الماضي.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 4 ساعات

يستا هل الله يطول عمرك وعمر من جابك ابو فهد

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