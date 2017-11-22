تدريس الفلسفة ومهارات التفكير لأول مرة في مدارس المملكة

نايف السالم(صدى):

أقامت شركة تطوير للخدمات التعليمية خلال اليومين الماضيين، لأول مرة في السعودية، برنامجًا تدريبيًا يستهدف تدريب المعلمين والمعلمات على تدريس الفلسفة ومهارات التفكير للطلاب والطالبات السعوديين، وذلك بالتعاون مع جمعية سايبري.

وضمت الورشة التي عقدت في فندق ماريوت بالرياض، مهارات التفكير الناقد والإبداعي، والتفكير التعاوني والمهارات الاجتماعية، وتنمية مهارات الذكاء العاطفي لدى الطلاب، وتمكينهم من تبرير وجهات نظرهم باستخدام حجج منطقية، وجعلهم أكثر مرونة في تفكيرهم بما يسهل عليهم فحص وتقبل الأفكار الجديدة والمختلفة.

كما تطرقت إلى كيفية تعميق علاقة الطلاب مع أقرانهم والمعلمين والوالدين والآخرين الموافقين والمخالفين، وذلك عبر الممارسات البناءة للحوار الفلسفي الذي يعزز احترامًا أكبر للتنوع وتعاطفًا أعمق مع تجارب الآخرين.

وجاء ذلك توافقًا مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهداف برنامج تعزيز الشخصية السعودية، وبناء قيم الإيجابية والمرونة، والمساهمة في بناء المواطنة التي تستشعر مسؤوليتها تجاه الوطن والعالم من حولها اجتماعيا وثقافيا.