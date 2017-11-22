المفتي: الأمن الفكري ” قوة أمنية ” تكشف خباثة فكر الأعداء

علي القحطاني(صدى):

أوضح سماحة المفتي العام، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الشريعة الإسلامية، جاءت بتحريم الظلم وصيانة الدماء والأعراض وحفظت حقوق الناس، وأن ديوان المظالم هدفه رفع الظلم عن المظلومين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح برامج تعزيز الأمن الفكري التي أطلقها ديوان المظالم، حيث أكد أن الأمن الفكري قوة إيمانية تبين الحق وتدفع الباطل وبه يستقر الحال وتتحقق المصالح والمقاصد ويحافظ على مصالح الأمة، مشيرًا إلىه يكشف الآراء الخبيثة والهدامة لأعدائنا.

كما أشار رئيس هيئة كبار العلماء، إلى أن شريعتنا الإسلامية جاءت والعالم يموج في اضطرابات كثيرة وصراع عظيم بين الناس، ونبه سماحته، من الأفكار الخبيثة والهدامة لأعدائنا.

من جانبه، أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الدورات التدريبة وورش العمل التي سيتم تنظيمها في هذه البرامج، قائلًا إنها تعد سياجاً علمياً يحيط ويحافظ على ما سار عليه علماء هذه البلاد في ظل قيادته الحكيمة.