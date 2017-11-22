مراهق يقتل صديقه من سلاح والده بالخطأ

عمان(صدى):

أقدم مراهق أردني يبلغ من العمر 14 عاماً، على قتل صديقه بعيار ناري عن طريق الخطأ ، عندما كان يعبث بسلاح والده .

وفي التفاصيل كانت مديرية الشرطة في عمان قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض فتى للإصابة بعيار ناري أدى إلى وفاته، وباشرت كوادر البحث الجنائي التحقيق في الحادثة، وكشف ملابساتها وتحديد مصدر العيار الناري.

ووفقًا للتحقيقات تبين أن الفتى كان يعبث بسلاح ناري يعود لوالده أحضره من منزله، وأثناء ذلك خرج من السلاح عيار ناري أصاب صديقه، وأدى إلى وفاته، وجرى ضبط السلاح الناري .