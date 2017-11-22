بالصور.. أمين الشمالية يتفقد مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار

سعيد العجل(صدى):

تفقد سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد اليوم الأربعاء يرافقه وكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد حزام مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، واطلعو على سير العمل وما تحقق من إنجازات طوال الفترة الماضية.

وأكد ” الراشد ” على الاهتمام بالمشاريع التي تشهدها المنطقة والعمل على سرعة إنجازها وفق المواصفات التي أعدت من أجلها ومشدداً على المقاولين المنفذين والمتعهدين بالالتزام بالخطة الزمنية وتطبيق الجودة في كل الأعمال وتحسين السلامة أثناء العمل .وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالعزيز بن عبدي العنزي أن الأمانة تولي مشاريع تصريف السيول عناية كبرى حيث أنجزت مؤخراً عديداً من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها.

