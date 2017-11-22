” أمانة الرياض ” تنشر قائمة أعمالها بالحائر 

حمود العنزي(صدى):

نشرت أمانة منطقة الرياض, قائمة بأعمالها بمشروع المركز الإداري بالحائر من خلال مؤسسة عبد الرحمن الملحق للمقاولات , ذاكرة نسبة انجازها فيه وتبلغ 83% .

وذكرت أمانة الرياض أهم أعمال المشروع وهي المركز الإداري , ثلاثة مباني خدمية , 912 موقف للسيارات , صالة متعددة الأغراض , مسطحات خضراء , مسطحات إسفلتية , مسطحات أرصفة وممرات مشاة , مبنى البلدية الفرعية , مبنى شعبة المرور , مبنى شركة المياه الوطنية , مبنى إدارة الجوازات , مبنى الدفاع المدني , مركز صحي , مبنى الإسعاف , مبنى وزارة العمل , مبنى هيئة الأمر بالمعروف , مبنى الشرطة , ومسجد .

وجاءت هذه المشروعات ضمن رؤية 2030 للمملكة وذلك لتقديم وتقريب الخدمات المرتبطة باحتياجات المواطن المتكررة.