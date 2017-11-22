3.8 مليار دولار تعويضات لضحايا تفجير بيروت من إيران

نيويورك(صدى):

صدقت محكمة الاستئناف الاتحادية في نيويورك بالولايات المتحدة، على حكم يقضي بتغريم إيران 1.68 مليار دولار وحجز هذا المبلغ من أموال البنك المركزي الإيراني لصالح أسر ضحايا الجنود الذين قضوا بتفجير نفذه انتحاري بالحرس الثوري الإيراني، وهو الضابط إسماعيل عسكري، بالقاعدة العسكرية الأميركية المتحدة في بيروت عام 1983.

و قضت المحكمة أمس الثلاثاء بغرامة مجموعها 3.8 مليار دولار كتعويضات لمطالبات حول تورط إيران في تفجير بيروت 1983 حيث حجزت على 1.68 مليار دولار منها من أموال تم تحويلها من بنكين أحدهما إيطالي والآخر في لوكسمبورغ لحساب البنك المركزي الإيراني في نيويورك ووفقا لوكالة ” رويترز ” .

يذكر أن هذه ليست القضية الوحيدة حول تورط إيران بجرائم إرهاب دولي، بل تم تغريمها العام الماضي بـ10.7 مليار دولار لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر، وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعائلات ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات في المملكة ولبنان والكويت نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني.