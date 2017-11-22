” جوجل ” تتبع مليارات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” جوجل ” الأميركية بأنها تقوم بتتبع مليارات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم وتحدد مواقعهم دون موافقتهم أو علمهم.

وتنطبق عملية التتبع هذه على كافة مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل العالمي المعروف ” آندرويد ” ، وهو النظام المملوك لشركة ” جوجل ” الأمريكية وتتم عملية التتبع حتى لو اختار الشخص خيار ” عدم تحديد المكان ” في هاتفه النقال، وحتى لو أزال بطاقة الخط الهاتفي من جهازه.

وكان موقع ” كوارتز ” المتخصص بأخبار التكنولوجيا أول من كشف عملية التتبع التي تقوم بها ” جوجل ” وقال إنها تمثل انتهاكاً لمعايير الخصوصية التي يتوجب أن يتمتع بها مستخدمو الهواتف النقالة، حيث إن كل تحركاتهم يتم تسجيلها لدى شركة ” جوجل ” المطورة لنظام التشغيل.

ووفقا للتحقيق الذي أجراه موقع ” كوارتز ” ، فإن أي جهاز يعمل بنظام ” آندرويد ” يقوم بإرسال العنوان ومكان الاستخدام في حال اتصاله بأية شبكة انترنت (WiFi) وذلك دون الحاجة لوجود (Sim Card) أو خط هاتفي بداخله، كما أن هذه البيانات يتم إرسالها إلى ” جوجل ” حتى لو كان تحديد الموقع محظوراً من قبل صاحب الجهاز عبر إعداداته.