” الإفتاء ” : هكذا يتطهر ويصلي المريض العاجز عن الحركة

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كيف يمكن للمريض العاجز عن الحركة أن يتطهر ويصلي، في إجابتها على سؤال أحد المواطنين لا يستطع التحرك منذ 10 سنوات.

وقالت اللجنة في فتواها بشأن التطهر: ” يلزمك الوضوء بالماء إذا استطعت ذلك ولو بمساعدة أحد أبنائك أو غيرهم من محارمك أو من النساء ، وعليك الاستنجاء بالماء من الغائط والبول ، أو الاستجمار بالحجر أو المناديل ثلاث مرات أو أكثر ، ويكفي ذلك عن الماء إذا حصل الإنقاء والنظافة بذلك ، فإن لم تستطيعي الوضوء فعليك التيمم ، وهو ضرب التراب بيديك ثم تمسحين بهما وجهك وكفيك ، وعليك أن تأمري من حولك بإحضار التراب عند سريرك حتى تستعمليه وقت الحاجة ، ولك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا ، وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا كسائر المرضى “.

وتابعت فتواها بشأن الصلاة، قائلة: “يلزمك الصلاة حسب الطاقة ، قاعدة ، أو على جنبك ، أو مستلقية ورجلاك إلى القبلة ؛ لقول الله عز وجل : “ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ” ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من المرضى : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا ، وإذا صليت على جنبك فالأفضل أن يكون على الأيمن ، وليكن وجهك إلى القبلة “.

وفيما يخص قيام المواطن بترك الصلاة والصوم لمدة شهر، أفتت قائلة: ” الشهر الذي تركت الصلاة فيه إن كان ذلك الترك عن ذهاب عقل فلا شيء عليك ، وإن كان عن جهل أو مرض فعليك القضاء في أي وقت مع المبادرة بذلك “.