المملكة تحتل المرتبة الثانية في الالتحاق بالجامعات الأمريكية

نايف السالم(صدى):

أشارت إحصائيات إلى وقوع المملكة في المرتبة الثانية في الالتحاق بالجامعات الأمريكية بعد الصين، وهي الدولة العربية الوحيدة في المراكز العشرة الأولى للدول التي يلتحق مواطنوها بالجامعات الأمريكية.

وكشف المركز الأمريكي في دراسة له، زيادة عدد الطلاب الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية بنسبة 104%، وهي الفترة التي نما فيها معدل الالتحاق العام بالتعليم العالي بنسبة 3.4% فقط، وخاصة النسبة كانت أكبر في الجامعات الحكومية.

يذكر أنه تضاعف إقبال الطلاب الأجانب على الالتحاق بالجامعات الأمريكية، بخروج الاقتصاد العالمي من أزمة الركود في 2008، وفق نتائج إحصاء أجراه مركز ” بيو ” للأبحاث.