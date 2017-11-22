بريطانيا تستخدم خوارزميات حاسوبية لمراقبة 20 ألف إرهابي

لندن(صدى):

كشف تقرير أن أجهزة الاستخبارات البريطانية ووكالات التجسس تستخدم خوارزميات حاسوبية لمراقبة ورصد 20 ألف إرهابي سابق وذلك لعدم امتلاكها قدرات بشرية لهذه المهمة.

وأوضح تقرير حديث نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جهاز الاستخبارات البريطاني المعروف باسم ” إم آي 6 ” والمخابرات الحربية البريطاني أو المكتب الخامس ” إم آي 5 ” تستخدم نظاماً معقداً للتدقيق في الكم الهائل من البيانات المتوفرة لدى الأجهزة الاستخباراتية لتنبيههم حال حدوث تصرف أو سلوك مقلق من قبل الإرهابيين.