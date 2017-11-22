أسامة نقلي يوضح خيارين أمام المعارضة السورية.. ويؤكد: لا ثالث لهما

نايف السالم(صدى):

علق رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، الدبلوماسي أسامة أحمد نقلي على اجتماع المعارضة السورية الذى عقد صباح اليوم الأربعاء , في الرياض , بتوجيه كافة منصاتها للاتفاق حول تشكيل وفد جديد لتمثيلها في محادثات جنيف.

وكتب ” نقلي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” امام المعارضة السورية المجتمعة في الرياض بكافة منصاتها خيارين لا ثالث لهما إما الاتفاق أو الاتفاق “.

ويستمر الاجتماع لثلاثة أيام, وقد تولت وزارة الخارجية السعودية توجيه الدعوات على أن تختار المكونات المشاركة فيه ممثليها في الهيئة العليا للمفاوضات، التي تنتخب لاحقا منسقا عاما جديدا وذلك بعد استقالة رياض حجاب.