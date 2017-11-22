رد فعل صادم لسيدة طالبها زوجها بتخفيف المكياج أثناء خروجها من المنزل

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى طلاق ضد زوجها بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة ، واتهمته بارتكاب جريمة كبرى في حقها بأن طالبها بتخفيف المكياج التي تضعه في المنزل ولدى خروجها للعمل بسبب إنفاقها مبالغ طائلة على شراء مستحضرات التجميل مما سبب عجز في ميزانية المنزل، وذلك بعد زواج دام 14 شهر.

وقالت الزوجة البالغة من العمر 29 عاماً في تصريحات لصحف محلية ، أنها من مستوى إجتماعي مرتفع واعتادت على العيش وفق إمكانيات تتوفر لها وهو ما كان يعلمه زوجها قبل الارتباط بها وأنه يمتلك دخل شهري كبير يكفل لها الحياة الكريمة ولكنه يبخل في توفيره لها.

وأكدت الزوجة ، أنها تعمل مديرة بشركة للتسويق وبحكم عملها تحتاج إلى الظهور بمظهر لائق بحكم المقابلات التي تجريها مع مديري شركات كبرى وأنها تقوم بوضع نصف راتبها في المنزل بناء على طلب الزوج والنصف الآخر تنفقه على احتياجاتها الشخصي.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها لم يمانع أن يشتري لها أهلها ما تحتاجه وأنه يمانع أن تشتريه هي حتى لا تنفق مالاً يريد أن يسطو عليه وأنه قام لأكثر من مرة بتعنيفها لشرائها مستحضرات تجميل من ماركات عالمية باهظة الثمن.

وتابعت الزوجة أن آخر خلاف بينهم بسبب نفس المشكلة تطور بعد أن تعدى عليها بالضرب وتسبب لها بنزيف حاد دخلت على أثره المستشفى مما دفعها لتحرير بلاغ ضده بقسم شرطة مصر الجديدة اتهمته بتعنيفها.

وأكدت، أن تدخل زوجها ف حياتها دفعها للجوء لطلب الخلع بسبب حجره على حريتها وانتقاصه من كرامتها وهو ما لا تقبله بحكم منصبها وحيثية عائلتها ومشاركتها له في النفقات على حياتهم.