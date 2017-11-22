أول تعليق لـ ” سعد الحريري ” بعد تراجعه عن الاستقالة

بيروت(صدى):

في أول تعليق له عقب تراجعه عن الاستقالة، اليوم الأربعاء، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الدولة اللبنانية ستلتزم بسياسة الناي بالنفس عن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات مع الدولة العربية.

وقال في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” عقب تراجعه عن الاستقالة: ” إن وطننا الحبيب يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية إلى جهود استثنائية من الجميع لتحصينه في مواجهة المخاطر والتحديات. وفي مقدمة هذه الجهود، وجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب “.

وأضاف ” الحريري ” : ” إنني أتطلع في هذا اليوم إلى شراكة حقيقية من كل القوى السياسية، في تقديم مصلحة لبنان العليا على أي مصالح أخرى وفي الحفاظ على سلامة العيش المشترك بين اللبنانيين وعلى المسار المطلوب لإعادة بناء الدولة “.

واختتم رئيس الوزراء اللبناني، قائلًا:” لبنان أمانة غالية أودعها الشعب اللبناني في ضمائر كل الأحزاب والتيارات والقيادات. فلا يجوز التفريط بهذه الأمانة. حمى الله لبنان وحفظ شعبه الطيب “.