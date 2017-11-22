” الجمارك ” تحبط تهريب 3 كيلوجرامات من مادتي ” الهيروين ” ” والشبو “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط محاولة تهريب 3 كيلو جرام و 300 جرام من مادتي “الهيروين والشبو”، عُثر عليها مُخبأة مع أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح مدير جمرك مطار الطائف أحمد المالكي أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إجراء التفتيش الذاتي له وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء بالأشعة،

وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على (65) كبسولة تحتوي جميعها على 2 كيلو جرام و 386 جرام من مادة “الهيروين”، وبتفتيش أمتعته عُثر على 946 جراماً من مادة “الشبو” المخدرة التي تُعد أحد أخطر أنواع المخدرات المستحدثة، ذلك أنها منشطات شديدة الإدمان وتُسبب هلوسة سمعية وبصرية لمتعاطيها.

وأفاد المالكي أنه بعد إحباط المحاولة جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.