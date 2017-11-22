” الغذاء والدواء ” و ” الصحة ” تغلقان عيادة وتوقفان العمل بـ 42 جهاز ليزر

علي القحطاني(صدى):

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة الصحة، عيادةً طبية، وأوقفت العمل بـ42 جهاز ليزر تُستخدم في عمليات التجميل وإزالة الشعر، لأنها غير مرخصة من الهيئة لعدم حصولها على شهادة الإذن بالتسويق، وذلك خلال زيارات ميدانية لتدقيق وتقييم المجمعات الطبية وعيادات التجميل والعلاج بأجهزة الليزر في مدينتي الرياض وجدة مؤخراً.

وزار فريق ” الهيئة ” و ” الصحة ” ، 68 منشأة صحية في مدينة الرياض و14 منشأة في مدينة جدة، وذلك للتدقيق والتحقق من تطبيق معايير السلامة والحماية الإشعاعية، وكذلك مأمونية استخدام أجهزة الليزر في عيادات الجلدية والتجميل وأجهزة أشعة الأسنان وغيرها.

ورصد المفتشون عدم تواجد أخصائي أو استشاري جلدية في بعض العيادات حاصلين على شهادات من هيئة التخصصات الصحية، كما لُوحظ أيضًا على بعض العيادات عدم وجود أجهزة الحماية (النظارات) المستخدمة أثناء العلاج داخل العيادة أو عدم صلاحية بعضها.

وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن من حق مراجع المجمعات الطبية، التحقق من كون الجهاز الطبي مرخصاً من الهيئة، وأن تكون جميع عمليات التجميل وإزالة الشعر من خلال استشاريين أو أخصائيين حاصلين على شهادات من هيئة التخصصات الصحية، وأن يكون مشغلو الجهاز مرخصين من هيئة التخصصات الصحية في تخصص ذي علاقة، وحاصلين على تدريب كافٍ على التطبيقات الطبية للجهاز من الشركة المصنّعة.