سامسونج تطرح ” جالاكسي إكس ” القابل للطي بداية 2018

عادل الحربي(صدى):

تتأهب شركة سامسونج لطرح هاتفها “ جالاكسي إكس ” القابل للطي والانثناء في يناير 2018.

وبحسب التقرير الصادر من موقع “ ليتس غو ديجيتال ” الإلكتروني نقلاً عن مصادر مطلعة من كوريا، بأن الجهاز سيتم الكشف عنه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس” 2018، الذي ينطلق سنوياً في لاس فيغاس في الفترة من 9 إلى 12 يناير 2018.

وسيأتي الهاتف الذي يندرج تحت رقم موديل “ SM-G88NO ” بشاشتين أحدهما قابلة للانثناء والطي على الأخرى الثابتة، وسيعمل بنفس الآلية والكيفية التي يعمل بها جهاز سامسونغ اللوحي القابل للطي.

ووفقاً للمصادر، فإن الهاتف سيطرح فقط للبيع داخل أسواق كوريا الجنوبية.

وفي سياق متصل، تعكف سامسونغ حالياً أيضاً على تطوير نظام سماعات يرتكز على الذكاء الاصطناعي لتشغيل الموسيقى والقيام بمهام أخرى على غرار أمازون إيكو.