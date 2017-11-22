فيديو| إطلاق أول طائرة جوية بفضلات زيت الطعام بالصين

بكين(صدى):

أطلقت شركة خطوط جوية صينية أول رحلة ركاب دولية عبر المحيط بنجاح، باستخدام وقود حيوي ناتج عن قلي زيت الطعام المتكرر الاستخدام.

وأكدت شركة الطيران الصينية أن استخدام زيت الطعام له فوائد جمة، منها ” تقليل انبعاثات الكربون مع ضمان سلامة الطيران وكفاءته ” ، وذلك وفقًا لصحيفة ” بيبول ” .

يذكر أن زيت القلي المستخدم أكثر من مرة تتكون فيه مادة الأكريلاميد المسرطنة؛ فحرقه كوقود أفضل، وهو الأمر الذي نفذته شركة سينوبك الصينية، وفقًا لما قاله الخبراء.

