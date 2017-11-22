” الهلال الأحمر ” يباشر 17 حالة انزلاق بالمسجد النبوي جراء الأمطار

علي القحطاني(صدى):

أعلن خالد السهلي المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة المنورة عن متابعة الفرق الإسعافية لـ 17 حالة انزلاق بالقرب من المسجد النبوي الشريف وفي المنطقة المركزية.

وتستعد هيئة الهلال الأحمر للحضور في حالة الاحتياج أو حدوث أي طواريء، متلافية وقوع أي كوارث، تزامناً مع التحذيرات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني حول التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة .

كما أنه تم توجيه 4 فرق إسعافية وخمس فرق تطوعية للتمركز بساحات المسجد النبوي حتى انتهاء الحالة المطرية.