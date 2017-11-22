أتلتيكو مدريد في تحدٍ صعب أمام روما بأبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

يحل فريق روما الإيطالي، ضيفا على نظيره أتلتيكو مدريد الإٍسباني في المباراة المقررة بينهما ضمن الجولة الخامسة “ قبل الأخيرة ” ، من عمر منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2018 “ الشامبيونزليج ”.

سيكون أتلتيكو مدريد (وصيف 2014 و2016) مطالباً بالفوز على ضيفه روما، للبقاء في دائرة المنافسة، أما في حال فشله في تحقيق فوزه الأول، فسيضمن نادي العاصمة الإيطالية تأهله.

وفي المجموعة الثانية وبعد أن حسم باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني بطاقتيها إلى الدور الثاني، يسعى الأول إلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه سلتيك الاسكتلندي.

ويأمل بايرن ميونيخ العودة من ملعب اندرلخت البلجيكي بفوز يؤجل به حسم صدارة المجموعة لصالح النادي الباريسي، حيث يتصدر باريس سان جرمان برصيد 12 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الفريق الألماني.