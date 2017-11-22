أهم النصائح للاستخدام الأمثل لجوال ” آيفون إكس “

أماني الغامدي(صدى):

قررت ” آبل ” إزالة الزر الرئيسي من شاشة ” آيفون إكس ” ما جعل من الضرورة معرفة أمور عن الجوال الجديد للمرة الأولى.

التقاط صورة للشاشة

– من أجل التقاط صورة لشاشة ” آيفون إكس ” ، يجب الضغط على الزر الجانبي وزر رفع الصوت في نفس الوقت.

الرجوع للشاشة الرئيسية

– عند استخدام تطبيق ما، يمكن تحريك خاصية اللمس بشكل انزلاقي من أسفل للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

رؤية التطبيقات المستخدمة مؤخرا

– يمكن معرفة التطبيقات التي تم استخدامها مؤخرا من خلال عمل انزلاق من أسفل الشاشة والثبات على ذلك بإصبع اليد لتظهر التطبيقات على الشاشة.

إغلاق التطبيقات

– عند فتح تطبيق ما، يمكن وضع إصبع أسفل الشاشة والثبات للحظات، ستظهر دائرة حمراء اللون في منتصفها علامة (-) بيضاء، وبالضغط عليها، يغلق التطبيق.

إعادة التشغيل عنوة

– من أجل إعادة تشغيل ” آيفون إكس ” عنوة، يجب الضغط على زر رفع أو خفض الصوت ثم الزر الجانبي حتى يرى شعار “آبل”.

دخول مركز التحكم

– مع حركة انزلاقية من الزاوية اليمنى للشاشة، سيفتح مركز التحكم وتظهر إعدادات الجهاز.

رؤية الإشعارات

– مع تحريك الإصبع هبوطا من أعلى وسط الشاشة، يمكن رؤية الإشعارات.

غلق الجهاز

– بالضغط والثبات على الزر الجانبي للجوال والضغط على زر الصوت إما لأعلى أو لأسفل، يمكن غلق “آيفون إكس” والدخول على الهوية الطبية.

إطلاق ” آبل باي ”

– لإظهار خاصية “آبل باي” على ” آيفون إكس ” ، يجب الضغط مرتين على الزر الجانبي.

إطلاق ” سيري ”

– يجب الضغط والثبات على الزر الجانبي لإطلاق المعاون الافتراضي ” سيري “.

التأكد من نسبة شحن البطارية

– لا يوجد خيار في ” آيفون إكس ” لإظهار النسبة المئوية لعمر البطارية على الشاشة الرئيسية، وبالتالي، يمكن رؤيتها في مركز التحكم من خلال حركة انزلاقية من أعلى الزاوية اليمنى للشاشة.