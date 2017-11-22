أهم النصائح للاستخدام الأمثل لجوال ” آيفون إكس “
قررت ” آبل ” إزالة الزر الرئيسي من شاشة ” آيفون إكس ” ما جعل من الضرورة معرفة أمور عن الجوال الجديد للمرة الأولى.
التقاط صورة للشاشة
– من أجل التقاط صورة لشاشة ” آيفون إكس ” ، يجب الضغط على الزر الجانبي وزر رفع الصوت في نفس الوقت.
الرجوع للشاشة الرئيسية
– عند استخدام تطبيق ما، يمكن تحريك خاصية اللمس بشكل انزلاقي من أسفل للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
رؤية التطبيقات المستخدمة مؤخرا
– يمكن معرفة التطبيقات التي تم استخدامها مؤخرا من خلال عمل انزلاق من أسفل الشاشة والثبات على ذلك بإصبع اليد لتظهر التطبيقات على الشاشة.
إغلاق التطبيقات
– عند فتح تطبيق ما، يمكن وضع إصبع أسفل الشاشة والثبات للحظات، ستظهر دائرة حمراء اللون في منتصفها علامة (-) بيضاء، وبالضغط عليها، يغلق التطبيق.
إعادة التشغيل عنوة
– من أجل إعادة تشغيل ” آيفون إكس ” عنوة، يجب الضغط على زر رفع أو خفض الصوت ثم الزر الجانبي حتى يرى شعار “آبل”.
دخول مركز التحكم
– مع حركة انزلاقية من الزاوية اليمنى للشاشة، سيفتح مركز التحكم وتظهر إعدادات الجهاز.
رؤية الإشعارات
– مع تحريك الإصبع هبوطا من أعلى وسط الشاشة، يمكن رؤية الإشعارات.
غلق الجهاز
– بالضغط والثبات على الزر الجانبي للجوال والضغط على زر الصوت إما لأعلى أو لأسفل، يمكن غلق “آيفون إكس” والدخول على الهوية الطبية.
إطلاق ” آبل باي ”
– لإظهار خاصية “آبل باي” على ” آيفون إكس ” ، يجب الضغط مرتين على الزر الجانبي.
إطلاق ” سيري ”
– يجب الضغط والثبات على الزر الجانبي لإطلاق المعاون الافتراضي ” سيري “.
التأكد من نسبة شحن البطارية
– لا يوجد خيار في ” آيفون إكس ” لإظهار النسبة المئوية لعمر البطارية على الشاشة الرئيسية، وبالتالي، يمكن رؤيتها في مركز التحكم من خلال حركة انزلاقية من أعلى الزاوية اليمنى للشاشة.
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