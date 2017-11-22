بالصور.. أمانة الرياض تغلق 53 محلا مخالفا

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية الملز التابعة لأمانة منطقة الرياض بإغلاق ١٧ محلا مخالفا يعملون بدون رخص وعدد ٣٦ محل مخالف للاشتراطات البلدية وتم إغلاقها.

وقال المهندس مسلط العتيبي رئيس بلدية الملز إن المراقبين عثروا خلال جولاتهم اليومية عدد من المخالفات منها لحوم مجهولة المصدر وأواني غير صالحة للاستخدام وادوات حلاقة غير صحية وجرى اتخاذ اللازم من عقوبات تجاه المحلات المخالفة.

وأكد المهندس مسلط العتيبي أن هذه الجولات مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المحلات والعاملين بها.

