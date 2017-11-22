إدراج مجموعة جي إف إتش البحرينية في ” تداول “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مجموعة ” جي إف إتش ” المالية البحرينية إدراج أسهمها في سوق المملكة العربية السعودية ” تداول ” .

وقالت المجموعة إنه في هذه المرحلة ليست هناك أي شركة أخرى غير سعودية مدرجة في السوق السعودية، ويتم الآن استكمال الأطر والأنظمة الخاصة بذلك من قبل السلطات المختصة.

وتابعت المجموعة أنها تسعى إلى الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على هذا الإدراج لكي تكون من أولى الشركات التي تدرج في ” تداول ” بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك .

وأسست مجموعة ” جي إف إتش ” المالية عام 1999 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2004 ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار دولار .

وتعتبر هذه المجموعة المالية مصرفا إسلاميا استثماريا في البحرين وتعمل في أربعة مجالات استثمار رئيسية أساسية هي إدارة الثروات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة والتطوير العقاري.