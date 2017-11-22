نشر : منذ 1 ساعة 2٬159 2 عربية ودولية سعد الحريري يتراجع عن استقالته بيروت(صدى): أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن تراجع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن استقالته استجابة لدعوة الرئيس اللبناني ميشيل عون. الوسوم:سعد الحريري, ميشيل عون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22928 ] نشر منذ 33 دقيقة
أصلآ محد مصدقه من البداية🤗
kkk[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 17 دقيقة
حكومتى الرشيده حفظها الله لبنان ماحصلنا منهم الا المشاكل والخساير وقفو الدعم بكل اشكاله ورايح تشوفون التوسل اليكم بالدعم وعندها نملي شروطنا عليهم لابوهم لابو ريسهم وحزب بليس