  • الأربعاء 22

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. سعد الحريري يتراجع عن استقالته

سعد الحريري يتراجع عن استقالته

سعد الحريري يتراجع عن استقالته
بيروت(صدى):

أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن تراجع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن استقالته استجابة لدعوة الرئيس اللبناني ميشيل عون.

 


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 17 دقيقة

حكومتى الرشيده حفظها الله لبنان ماحصلنا منهم الا المشاكل والخساير وقفو الدعم بكل اشكاله ورايح تشوفون التوسل اليكم بالدعم وعندها نملي شروطنا عليهم لابوهم لابو ريسهم وحزب بليس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *