” سعود الطبية ” تحذر من قيادة الدبابات البرية في ظل التقلبات الجوية

طلال الغامدي(صدى):

شددت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأربعاء، على خطورة ركوب الدبابات البرية، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حاليًا.

وأوضحت المدينة، سُبل الوقاية عند ركوب الدبابات البرية، وهي ارتداء خوذة الرأس وعدم إركاب أشخاص إضافيين، والابتعاد أثناء التجول عن الأماكن المزدحمة، محذرة من السماح للأطفال بركوب الدبابات الكبيرة.

ولفتت إلى أن، المستشفى استقبلت خلال العام الماضي، العديد من الحالات الحرجة، التي أٌصيبت نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء ركوب الدبابات البرية، مضيفة أن الإصابات وصلت إلى الكسور وبطر الأطراف.