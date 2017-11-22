الأحمر: سنقاتل من أجل استعادة كرامة وحريته اليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن الأحمر أن اليمن واليمنيين سيتخلصون من ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعوانها قريباً، مبيناً أن تلك الميليشيا الانقلابية تعد مخلب إيران في اليمن عاشت وتعيش على الدماء والقتل والسرقة والغدر.

وقال: إن الحوثي وميليشياته ينادون للعبودية وهم عملاء للاستبداد، هم عملاء لإيران، ونحن نقاتل من أجل استعادة كرامة اليمن واستعادة حريته وسيادته ووحدة أراضيه.

جاء ذلك أثناء تفقده أمس قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم القريبة من صنعاء.

وأعرب الفريق الأحمر عن شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة المملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.