بالصور.. مدني المخواة ينفذ فرضية حريق في مبني البلدية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة المخواة وبالتعاون مع بلدية المخواة صباح هذا اليوم الأربعاء 4/3/1439 فرضية حريق في مبني البلدية.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه وعند الوصول وجد الحادث عباره عن حريق في احد المكاتب الادارية بالدور الثاني حيث تم إخلاء 94 من الموظفين والمراجعين من قبل مسؤلي الأمن والسلامة بالمنشأه وتم مباشرة الحادث واخماد الحريق واللذي نتج عنه 4 اصابات تم نقلها لمنطقة الفرز الطبي كما قامت وحدة السلالم باخلاء عدد 2 حالتين على سطح المبني وقد شارك في الخطة كلا من مستشفى المخواة العام والدوريات الأمنية والهلال الأحمر بالمخواة.

وتأتي مثل هذه الفرضيات لرفع مستوى الاستجابه لدى كافة الجهات الحكوميه وكذلك الوقوف على السلبيات ومعالجتها وكذلك الايجابيات والعمل على تعزيزها.

وأشار المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إلى أنه في نهاية الخطة تم عقد اجتماع لكافة المشاركين لتدارس ماورد في التنفيذ من معوقات.

