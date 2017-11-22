شركة السيف القابضة تعلن عن وظائف هندسية وإدارية في بنجران

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في منطقة نجران.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس معماري موقع (عدد 3 وظائف ) .

– مهندس معماري أول موقع .

– مهندس ميكانيكي.

– مدير الإنشاءات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2017م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ” هنـــــا ” .