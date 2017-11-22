الجيش اليمني يُفشل محاولة الحوثيين للسيطرة على جبل استراتيجي في تعز

فهمي محمد(صدى):

كشف العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم قيادة الجيش في تعز، اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الشرعية لهجوم مسلحو الحوثي، وقوات صالح على جبل النبيع في مديرية مقبنة جنوب غربي المحافظة.

وأشار ” البحر ” إلى أن الهجوم؛ في محاولة منهم للسيطرة على جبل ” النبيع ” ، لما يمتلك من استراتيجية، حيث يطل على الطريق الرئيسي الرابط بين تعزن وعدن، والمنفذ الوحيد لتعز.

وأوضح أنه رغم كثافة عدد المسلحين إلا أن الجيش نجح في التصدي لهم، وإسقاط العشرات منهم بين قتلى وجرحى، بجانب تدمير ثلاثة أطقم عربات عسكرية، تابعة للحوثيين وقوات صالح خلال المواجهات، دون خسائر بشرية في صفوف الجيش، حسبما ذكر.

يجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات عديدة من جانب الحوثيون وقوات صالح، الهجوم على مواقع للجيش قريبة من الخط الرئيس جنوب غربي البلاد، في محاولة منهم لفرض الحصار الكامل على المدينة.