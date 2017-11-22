شركة الاتصالات تعلن عن وظائف إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف التخطيط المهني: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، والتخطيط، والتنمية ( .

– محلل أول شراكة أعمال الموارد البشرية: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل البيانات، الموارد البشرية، الاتصالات ) .

– مشرف الموارد البشرية: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط : ” هنــــــــا ” .