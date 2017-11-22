جدة تغرق في سيولها للمرة المليون.. ومطالبات بوضع حداً لفساد المسؤولين
مرت 8 أعوام على سيول جدة 2009 التي كانت بمثابة الكارثة الحقيقية على أهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها، حيث امتلأت الطرق بما يقارب متر من المياه ولقى 116 شخصًا مصرعهم وتم وضع أكثر من 350 شخص في عداد المفقودين، وفي خلال يومين فقط سجلت أمطار جدة ضعف معدل سقوط الأمطار في سنة كاملة.
ولكن بالرغم من تصنيفها ضمن السيول الأسوأ على المملكة منذ 27 عامًا، إلا أن المشهد تكرر أمس مع أوائل موسم تساقط الأمطار، وامتلأت شوارع جدة للمرة الثانية بأعلى منسوب لمياه الأمطار وإغلاق الطرق والأنفاق واحتجاز الأشخاص داخل سياراتهم وتسجيل عدد كبير من حالات الوفيات والإصابات والصعق الكهربائي، بسبب سوء قنوات التصريف، مما أعاد للأذهان كارثة سيول جدة مرة أخرى وكان الزمان يعود للخلف.
كما أعاد مشهد إنقاذ المقيم الفلبيني لأحد المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم، الأعمال البطولية الإنسانية للشهيد الباكستاني ” فرمان ” التي سطرها بروحه في سيول جدة 2009، عندما أنقذ 14 شخصُا وتوفى غرقًا أثناء إنقاذ الشخص الخامس عشر.
واستنكر عدد من الأهالي تقصير المسئولين في أداء مهام عملهم الذي أدى إلى تكرار كارثة سيول جدة مرة أخرى، مطالبين بمحاسبة المسئولين على ما تتعرض له محافظة جدة عند هطول الأمطار من وفيات واحتجازات وشلل تام لحركة السير على الطرقات.
وتساءلت الأهالي لماذا لم توجد الحلول العاجلة والمناسبة منذ كارثة سيول جدة 2009م حتى اليوم ونحن في عام 2017م؟!، مناشدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بفتح تحقيق عاجل مع كل مَن تهاون وعطَّل عجلة التنمية؛ مما شوه جمال العروس، وبات أهالي المحافظة في خوف وقلق عند سقوط قطرات المطر.
عروب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة
وستستمر المهزلة طالما ان المحسوبيات سارية المفعول
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22928 ] نشر منذ 45 دقيقة
تطالبون
راحت حياتنا وإحنا نطااااااااااااالب
والمعجب يهدد ويتوعد المفسدين ومحد حولك
جده قريبآ ستصبح جزيرة وسط البحر
وحن نطالب ونطالب ونطالب
مضى عقد وجاء عقد وحن نطالب
والمعجب يتوعد
وكل شي مثل مهو عليه
جميع قنوات وأخبار العالم تتحدث عن سيول جده
الا قنواتنا
تتحدث عن مشاكل مصر والعراق ومدري وين
لنا الله وبس
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 44 دقيقة
الى متى جده كذ الى متى الى متى الى متى الى متى جده جده انتهى كل شي خلاص كفح الكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
الهاوي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 42 دقيقة
ويستمر الفساد ,,,, روحو شوفو شوارع دبي وأبوظبي وتعلمو منهم محاربة الفساد تبي قول وفعل ليس كلاماً فقط
زائر[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 38 دقيقة
تحالف الفاسدين منكم واليكم لتدمير ما تبقي من مدينة جده و تشريد سكانها .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 30 دقيقة
ومن السياسة
ترك السياسة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 29 دقيقة
اخوي مبارك السرحاني
طفح الكيل
اجل ويش الملطوب؟؟
فروع الفساد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة
وعشان نكون صادقين اكثر فلا ننسى (((((( الرياض ))))) تراها غرقت مرتين خلال الخمس سنوات الماضية وحدثت بشوارعها وانفاقها الحديثة خسوفات وتسربات وانسدادات ولا زالت الشواهد على خيانة بعض المقاولين قائمة وموجودة والخافي سوف يبان عندما يأتي المطر في الايام القادمة ان شاء الله وستنقشع طبقة الاسفلت (البسكوتي) عند اول رشة مطر وسيجلس الفساد على احد الارصفة يقهقه ملئ شدقيه وهو يرى آثار الفاسدين تنهش في مصلحة الوطن والمواطنين والله المستعان
عفارم عليك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
يا عذآب الرحيل ___ جزاك الله خير وانت ماسك على ___ومن السياسة ترك السياسة ___ هذي امور يشوفها العميان وماهي يم السياسة ولا حولها وهي مصلحة وطنية تهم جميع الناس
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههههههه